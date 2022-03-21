Ответ на санкции. Россия выходит из мирных переговоров с Японией и отменяет безвиз на Курилах 21 марта, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Флаг Японии (Фото:jorono / pixabay)

Российская Федерация выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Такое решение является ответом на санкции против РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ведомстве подчеркнули, в связи с японскими санкциями против России за войну против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.

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«Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года», — говорится в сообщении.

Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. А также блокирует продление статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

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18 марта Япония решила ввести новые санкции против России из-за вторжения в Украину. В частности, в список попали официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и девять организаций.

В общей сложности под японские санкции за агрессию против Украины попали уже 76 россиян и 12 организаций.



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