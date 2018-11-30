"Ничьей границы мы не нарушали". Шесть причин гордиться задержанными украинскими моряками

После захвата Россией трех кораблей ВМС Украины вблизи Керченского пролива с 25 ноября в российском плену находятся 24 украинца – члены экипажей этих судов, а также несколько офицеров СБУ, находившихся на борту.
За эти дни их успели арестовать и начать вывозить из Крыма. 27-28 ноября подконтрольный Москве "суд" в Симферополе предъявил морякам обвинение "в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору" (ч. 3 ст. 322 УК РФ) и арестовал всех на два месяца. А 29 ноября стало известно, что задержанных вывозят из Крыма в Москву. Им грозит до шести лет заключения.
Однако за эти же дни появилось немало свидетельств самоотверженности и стойкости украинских военных – поводов гордиться ими. Редакция НВ считает важным напомнить о таких фактах.
1. Подверглись шести видам незаконных силовых мер со стороны РФ
Начиная с атаки российскими войсками 25 ноября и вплоть до сегодняшнего дня 24 украинца испытали на себе как минимум шесть видов агрессивных действий со стороны России, заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов.
Среди таких незаконных действий:
- таран украинского малого буксира Яны Капу российским кораблем Дон пограничного управления ФСБ РФ;
- боевое применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30;
- боевое применение двух ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 (СБУ обнародовала перехват разговоров экипажей российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе);
- огонь с российской стороны из крупнокалиберного корабельного вооружения (в частности, велся по рубке катера Бердянск, где находились моряки – в результате получил ранение 18-летний комендор-сигнальщик этого катера Андрей Эйдер);
- штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия;
- незаконный арест 24 украинских военных; физическое и психологическое давление на них, а также сокрытие информации о состоянии здоровья трех раненых украинских моряков и недопуск к ним адвокатов.
"Украинские военнослужащие выжили чудом", - резюмировал замглавы Службы безопасности Украины Олег Фролов.
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2. Отказались давать показания и не признали вину
Капитан одного из захваченных судов - старший лейтенант Роман Мокряк, командир малого бронекатера Бердянск - отказался отвечать на вопросы сотрудников российской ФСБ и "признаваться" в приписываемых ему преступлениях на самоуничижительных видеозаписях. Об этом сообщал одесский портал Думская со ссылкой на правозащитников, занимающихся правовой поддержкой украинских моряков в оккупированном Крыму.
Он [Мокряк] отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу
"Он [Мокряк] отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу", - отметил собеседник издания.
Катер Бердянск, командиром которого является Мокряк, понес наибольший урон из-за атаки российских военных. Снаряд пробил броню рубки, а почти вся команда Бердянска получила ранения. В этих условиях командиру судна пришлось положить катер в дрейф и он был захвачен.
Не стал давать показаний и командир буксира Яны Капу Олег Мельничук – об этом рассказал его адвокат Эдем Смедляев. Как и Мокряк, он отказался признать свою вину в сфабрикованных обвинениях относительно нарушения границы РФ и заявил о готовности отстаивать свою невиновность.
"Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - заявил Мельничук адвокату, добавив, что во время задержания российские силовики "сильно не били".
Кроме того, как сообщал журналист Андрей Цаплиенко, отказываются сотрудничать с так называемым российским "следствием" и двое раненых украинских курсантов – матросы катера Бердянск Андрей Эйдер (18 лет) и Андрей Артеменко (24 года).
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3. Отстаивают свои права
Старшина Олег Мельничук, командир рейдового буксира Яны Капу, в подконтрольном России симферопольском суде потребовал переводчика с русского на украинский язык, когда ему избирали меру пресечения. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил его адвокат Эдем Смедляев. Он пояснил, что таким образом украинский офицер воспользовался своим правом на переводчика с иностранного языка.
Мельничук говорил и заполнял документы строго на украинском языке
"Он [Мельничук] воспользовался правом на переводчика, заявил, что не полностью понимает, и ему предоставили переводчика с русского на украинский, и с украинского на русский. Он также заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе в судах", - сказал Смедляев.
Об этом факте написала и российская Новая газета. "Мельничук был единственным из задержанных, кто потребовал переводчика. Он говорил и заполнял документы строго на украинском языке", - указывает издание.
4. Настроены бороться
Адвокаты и правозащитники, которые контактировали с отдельными из захваченных украинских моряков, сообщают, что их моральное состояние свидетельствует о готовности стойко дожидаться своего освобождения. Кроме того, военные заочно поддерживают друг друга.
Так, нормальное физическое и моральное состояние сохраняет Олег Мельничук, командир украинского рейдового буксира Яны Капу, который еще утром 25 ноября был протаранен российским пограничным катером,
"Физическое и моральное состояние его нормальное, не деморализован. Он полностью понимает, в какой ситуации они оказались. Я также описал ту ситуацию, которая происходит сейчас в мире, в связи с этими событиями. Поэтому он настроен терпеть и доказывать свою невиновность", - отметил адвокат украинского офицера Эдем Смедляев.
По его словам, Мельничук не давал самообличительных показаний и вступился за других моряков.
"Когда я ему рассказал, что несколько моряков дали показания на видеокамеру, он ответил, что "когда тебе к голове приставляют автомат, то ты и не такое заговоришь". Он также считает, что на ребят оказывали давление и они не по своей воле дали такие показания", - добавил Смедляев.
Ранее журналист Антон Наумлюк, цитируя адвоката, также сообщал, что командир буксира "держится хорошо" и понимает, что "это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".
Об аналогичном настроении задержанных моряков свидетельствуют и те слова, которые некоторые из них сумели передать своим семьям – в них не было ни жалоб, ни обвинений.
"Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного - что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", - сообщила 27 ноября Евгения Эйдер, мачеха раненого матроса катера Бердянск Андрея Эйдера.
"У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!" – такую записку через адвоката Оксану Железняк передал родным украинский моряк Сергей Цыбизов. Он был среди тех, чьи видеопоказания с самообвинениями обнародовала ФСБ. Однако, по данным Железняк, Цыбизова хотя и не били, "но склоняли к даче показания психологически".
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5. Оказывали сопротивление при захвате кораблей
25 ноября в ходе наиболее агрессивных действий российских пограничных катеров, спецназа и сил военной авиации РФ близ Керченского пролива экипажи кораблей ВМС Украины до последнего оказывали сопротивление.
"Украинские военные оказывали физическое сопротивление спецназу России во время захвата украинских судов", - заявлял, в частности, командующий ВМСУ Игорь Воронченко.
Крое того, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил одесский портал Думская, а также российский телеграм-канал WarGonzo.
"[Малый бронированный артиллерийский катер] Никополь взяли на абордаж. Личный состав не сдавался до последнего", - написала в частности Думская.
Аналогичную информацию сообщил и украинский репортер Андрей Цаплиенко.
Красноречивым подтверждением этих данных являются также переговоры российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ при захвате кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива 25 ноября. Радиоперехват разговоров обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.
Все, буксир [Яны Капу] остановился, но люди [украинские экипажи] стоят с пулеметами
В них российские военные отмечают, что поначалу им не удавалось таранить и поразить огнем украинские корабли из-за того, что экипажи судов ВМС Украины прибегали к активным маневрам. Кроме того, когда украинские суда уже были заблокированы российскими катерами, моряки в первые минуты отказались сдаваться.
"Все, буксир [Яны Капу] остановился, но люди [украинские экипажи] стоят с пулеметами", - говорит на аудиозаписях один из российских военных.
6. Ряд моряков сохранили верность присяге еще во время аннексии Крыма
24-летний старший лейтенант Богдан Небылица - командир экипажа малого бронированного артиллерийского катера Никополь - был среди курсантов Академии ВМС Украины им. Нахимова в Севастополе, которые в 2014 году отказались присягнуть России. Моряки пели гимн Украины в тот момент, когда российские военные спускали с флагштока украинский стяг и поднимали флаг российского флота.
Тогда курсанты, сохранившие верность украинской присяге, продолжили обучение в Одесской национальной морской академии – и Богдан Небылица в том числе. Обучение он завершил в 2016 году, после чего был назначен командиром ракетно-артиллерийской боевой части катера Прилуки, а затем - командиром катера Никополь.
А старший лейтенант Роман Мокряк, командир катера Бердянск, входил в состав экипажа подводной лодки Запорожье и также был одним из украинских офицеров, отказавшихся служить в российском флоте после аннексии Крыма.
"Мокряк пять лет прослужил на подводной лодке Запорожье. Когда в Крыму зацвела так называемая русская весна, из 101 человека ее экипажа подавляющее большинство решило перейти служить в ЧФ РФ, однако Мокряк и еще 29 человек не предали Украину, - писал о нем в 2015 году журнал Новое Время. - А ведь старшину лично уговаривал командир подлодки. "Говорил мне: Рома, оставайся, зачем оно тебе надо? Потом старпом ходил за мной с этим же вопросом. Я ответил: вы меня, конечно, извините, но я еду обратно [в Украину]".
После аннексии Крыма Мокряк продолжил службу на ракетном катере Прилуки - он даже жил на нем, поскольку снимать жилье в Одессе было дорого. В 2016 году принял под командование новейший тогда катер типа Гюрза, который впоследствии получил имя Бердянск.
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