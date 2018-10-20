20 октября 2018, суббота

Помпео поддержал автокефалию УПЦ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Помпео поддержал решение Константинополя

Помпео поддержал решение Константинополя

Пресс-служба Государственного департамента США опубликовала заявление, в котором госсекретарь Майк Помпео выразил свою поддержку предоставления автокефалии украинской православной церкви.

"Религиозные сообщества вольны самостоятельно управлять собственной религией в соответствии с их убеждениями, без вмешательства извне. Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они хотят, и надеемся, что это будут уважать все остальные", - заявил Помпео.

Он также призвал украинскую церковь и власть продвигать ценности "толерантности, сдержанности и понимания".

Смотрите также

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове