Помпео поддержал автокефалию УПЦ

Пресс-служба Государственного департамента США опубликовала заявление, в котором госсекретарь Майк Помпео выразил свою поддержку предоставления автокефалии украинской православной церкви.

"Религиозные сообщества вольны самостоятельно управлять собственной религией в соответствии с их убеждениями, без вмешательства извне. Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они хотят, и надеемся, что это будут уважать все остальные", - заявил Помпео.

Он также призвал украинскую церковь и власть продвигать ценности "толерантности, сдержанности и понимания".

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Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.