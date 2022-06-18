Польша призывает ввести седьмой пакет санкций против России 18 июня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Польша требует ввести седьмой пакет санкций против России (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польша требует ужесточить санкции против России. Именно поэтому правительство Польши призвало ввести дополнительные санкции против РФ накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

«По нашему мнению, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление на Россию», — заявил в комментарии немецкой газете Welt am Sonntag спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

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В то же время заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций нанес сильный удар по России. Однако он недостаточно ослабил Путина и его военную машину.

«Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции», — сказал он.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал ЕС ввести седьмой санкционный пакет против России.

В МИД Польши 4 июня сообщили, что Европейский Союз начал работу уже над седьмым пакетом санкций против России. Новые ограничения могут затронуть и газовые поставки из РФ. В то же время, канцлер Австрии заявлял, что в Евросоюзе не планируют вводить эмбарго на газ из России.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины 24 февраля Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций против РФ, представителей российских властей и бизнеса.

В частности, 3 июня ЕС объявил о введении шестого пакета санкций против РФ, включающего частичное эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года. ЕС запретил импорт российской нефти, поставляемой танкерами, однако трубопроводных поставок санкции не коснулись. По подсчетам Bloomberg, частичное эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около 10 млрд долларов экспортных доходов в год.

Также новый санкционный пакет предусматривает отключение от вещания трех российских каналов Россия РТР, Россия 24 и ТВ Центр — Международный, несколько экспортных ограничений и отсоединение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране Сбербанка.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. В целом же с 2014 года — 10,5 тыс.

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