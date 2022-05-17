В Киеве прошла церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком — фоторепортаж

17 мая, 17:04
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Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Киеве во вторник, 17 мая, прошла церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Фото из Украинского дома на Европейской площади, где проходила церемония, опубликовало агентство Reuters.

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Почетный караул нес гроб с телом первого президента во время церемонии. Политика похоронят на Байковом кладбище.

Видео дня
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская присутствовали на похоронах.

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также приняли участие в церемонии.

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет. В июне 2021 года он перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил реабилитацию.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Леонид Кравчук Похороны Война в Украине

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