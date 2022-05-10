«Леонид Макарович знал, чего стоит свобода». Зеленский отреагировал на смерть Кравчука 10 мая, 22:50 Цей матеріал також доступний українською Леонид Кравчук (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.

В вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что Кравчук «был не просто политиком и исторической личностью, а тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы», и всегда оставался с Украиной.

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«Он всегда ценил каждую минуту жизни, и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в том числе за это я ему лично благодарен… Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира», — сказал глава государства.



Леонид Кравчук, президент Украины в 1991—1994 годах умер 10 мая в возрасте 88 лет. Эту информацию подтвердили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую первый президент возглавлял с лета 2020 года.

В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил реабилитацию.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го от имени предыдущих президентов Кравчука, Кучмы и Ющенко было обнародовано заявление со словами поддержки соотечественникам. «Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!» — было сказано в обращении.

Интервью Леонида Кравчука НВ от 29 апреля 2021 года https://www.youtube.com/embed/BoJc5ZkN0dM

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