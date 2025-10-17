«Кое-где возможен мокрый снег». Синоптик сообщила, как будет распространяться похолодание по Украине в выходные

Погода в выходные в Украине изменится от потепления до резкого похолодания, которое распространится по всей стране.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, откуда начнется похолодание в Украине в субботу, 18 октября и как оно распространится по стране в воскресенье, 19 октября.

«Начнется 18-го октября снижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается лишь +8 +12 градусов. На остальной территории Украины еще побудет — но только один день — более теплая погода, завтра в течение дня +12 +15 градусов. Ближайшей ночью в Украине предполагается +4 +10 градусов, то есть облака прикроют нас от заморозков. Разве что в Карпатах, разумеется, может быть ниже. В западной части Украины усилится ветер до сильного».

Диденко отметила, какая самая низкая температура в Украине будет в воскресенье, где пройдут дожди с мокрым снегом и удержится ли похолодание в начале грядущей недели.

«В Киеве 18-го октября ожидается влажная облачная, однако еще достаточно теплая погода. Дождь вероятен завтра с обеда, во второй половине дня. Ветер будет веять с юго-запада, умеренный, временами порывистый. Внимательно. 19-го октября в большинстве областей Украины — резкое похолодание, днем до +4 +8 градусов, на востоке и юге еще удержится в воскресенье более теплая погода до +11 +15 градусов. Периодические дожди ожидаются в воскресенье в Украине повсеместно, из-за существенного снижения температуры воздуха местами возможен мокрый снег. В понедельник, 20-го октября, холодная погода в Украине удержится. Это грядущее похолодание не окончательное, ведь до зимы еще пол-осени».