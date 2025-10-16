Резкое похолодание. Синоптик предупредила, когда снизится температура воздуха в октябре в Украине, пройдут дожди, мокрый снег

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook рассказала о теплой погоде в Украине 17 октября и предупредила, когда она кардинально изменится во всей стране.

«К нам идет изменение погоды. Завтра, 17-го октября, еще будет достаточно тепло и без осадков, разве что в Винницкой, Черкасской и на Волыни какие-то то ли дождь, то ли морось, но не существенные. 18-го октября атмосферные фронты подкачают ближе к нам дожди с северо-запада Европы, усилится ветер, еще будет тепло, однако все же начнет снижаться температура воздуха на западе Украины. А уже 19-го октября, в воскресенье, похолодание, ощутимое, охватит практически Украину. Дневная температура воздуха снизится до +4 +8 градусов. Немного теплее еще побудет на юге и востоке Украины. И дождь, который также ожидается в течение 19-го октября, при такой низкой температуре воздуха, конечно, может переходить в мокрый снег. Уважаемые водители. Не тяните с заменой летней резины на зимнюю, уже записывайтесь».

Диденко сообщила, насколько похолодает в Киеве и когда после резкого снижения температуры в Украине ожидается потепление.

«В Киеве завтра, 17-го октября, предполагается комфортная погода с температурой воздуха до +12, +13 градусов. Без осадков. Гулять — очень рекомендуется. 18-го октября в столице будет еще теплее, до +14 градусов, однако уже с дождем. А вот 19-го октября — внимание — ожидается резкая смена погоды, в Киеве температура воздуха снизится до, бррррр, +4 градусов. Днем. А дождь может переходить в мокрый снег. Дорогие метеопаты, смена погоды ожидается ощутимой и резкой, здоровье может немного давать сбой. Не волнуйтесь, позаботьтесь о профилактике, осенние обострения — вещь не очень приятная, но прогнозируемая. Итак. Завтра — комфортная теплая почти сухая погода. Резкое изменение в большинстве областей Украины — 19-го октября, дождь, вероятно мокрый снег, сильное похолодание. Потеплеет ориентировочно с 22-го октября».