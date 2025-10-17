Снижение температуры, дождь. Синоптики сообщили о начале похолодания и где ожидаются значительные осадки
Снижение температуры и дожди в Украине (Фото: Wirestock / depositphotos)
Потепление, которое продолжается в Украине в течение второй половины недели уже в субботу начнет постепенно сдавать позиции похолоданию.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцетра, погода в субботу, 18 октября, начнет меняться. На большей части территории Украины предполагается переменная облачность и дожди, в Одесской области чрезвычайные осадки. Снижение температуры воздуха будет наблюдаться в большинстве областей и будет пока незначительным. Самая низкая ночная температура воздуха +4 градуса в этот день ожидается в Донецкой области, самая высокая — +15 градусов — в Луганской области и в Крыму.
Какая погода в Украине будет в субботу, 18 октября
В западных областях переменная облачность, умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная — +9 +11 градусов.
В северных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8 +5 градусов, дневная — +11 +13 градусов.
В центральных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8 +5 градусов, дневная — +11 +13 градусов.
В южных областях переменная облачность, умеренный, местами чрезвычайный дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная — +11 +13 градусов.
В восточных областях переменная облачность без осадков, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная — +11 +13 градусов.
В Крыму переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная — +13 +15 градусов.