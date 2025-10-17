Двойной выброс корональной массы. Ученые предупредили о мощной магнитной буре на выходных

После сильного геомагнитного шторма в течение второй половины недели в выходные на Землю будет влиять мощная магнитная буря.

Ожидается, что в эти выходные к Земле приблизятся несколько выбросов корональной массы (CME), удаление которых от Солнца ученые наблюдали в течение последних нескольких дней. По расчетам специалистов некоторые выбросы могли объединиться по дороге, что приведет к гораздо более сильному комбинированному поступлению.

Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, влияние высокоскоростного потока корональной дыры усилит геомагнитную активность до уровня STORM G1, STORM G2 в период с 17 по 20 октября.

Фото: Магнитная буря 17-20 октября / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G1 17 октября, в дальнейшем 18, 19 октября, по их расчетам предполагаются геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

Фото: Магнитная буря 17-19 октября / geomag.bgs

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь