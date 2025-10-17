Двойной выброс корональной массы. Ученые предупредили о мощной магнитной буре на выходных
Мощная магнитная буря на выходных (Фото: aaronrutten / depositphotos)
После сильного геомагнитного шторма в течение второй половины недели в выходные на Землю будет влиять мощная магнитная буря.
Ожидается, что в эти выходные к Земле приблизятся несколько выбросов корональной массы (CME), удаление которых от Солнца ученые наблюдали в течение последних нескольких дней. По расчетам специалистов некоторые выбросы могли объединиться по дороге, что приведет к гораздо более сильному комбинированному поступлению.
Геомагнитная активность — прогноз
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, влияние высокоскоростного потока корональной дыры усилит геомагнитную активность до уровня STORM G1, STORM G2 в период с 17 по 20 октября.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G1 17 октября, в дальнейшем 18, 19 октября, по их расчетам предполагаются геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.