От +17 до +37. Где в начале недели пройдет грозовой дождь и в каких областях продлится жаркая и сухая погода

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в Украине в понедельник 28 июля будет с дождями и грозами в западном регионе и части северных и центральных областей. На остальной территории предполагается переменная облачность без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха +17 градусов установится на западе и в Волынской области, самая высокая дневная + 37 градусов на востоке, юге и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в понедельник 28 июля

В западных областях облачно, умеренный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В северных областях облачно, умеренный дождь, гроза, местами кратковременный дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +25 +27 градусов.

В центральных областях переменная облачность без осадков, местами облачно, умеренный дождь, гроза, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +22 +19 градусов, дневная +31 +33 градуса.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +25 +23 градуса, дневная +35 +37 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +23 +21 градус, дневная +31 +33 градуса.

В Крыму малооблачно, без осадков. Ночная температура воздуха +25 +23 градуса, дневная +35 +37 градусов.