Жара и дождь. Синоптик сообщила о локальных ливнях с градом и где вскоре резко похолодает до +18 градусов

В Украине продолжается контрастная погода с перепадами температуры и осадками, количество которых увеличивается.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где в среду 16 июля в Украине сохранится жаркая погода, пройдут локальные грозовые дожди и ливни с градом и когда ожидается похолодание.

Реклама

Эксперт рекомендовала киевлянам подготовиться к снижению температуры воздуха и назвала области, в которых завтра возможны сложные погодные условия.

«Киевляне. 18−19 июля вероятны сильные ливни и снижение температуры воздуха до +18+22 градусов. А теперь возвращаемся к жарким реалиям. Завтра, 16-го июля в Киеве предполагается в течение дня +27+30 градусов. Преимущественно без осадков, только вечером в среду есть вероятность локального грозового дождя. Дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, дойдут до Житомирской, Черкасской, Киевской, Одесской областей. Локально возможны сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории Украины будет сухо и жарко».

По прогнозу Диденко, несмотря на непогоду в некоторых областях, температура воздуха в большинстве регионов Украины в среду 16 июля будет оставаться жаркой, однако вскоре воздух станет свежее.

«Температура воздуха 16-го июля составит в течение дня на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине +30+36 градусов. В северных областях +28+30 градусов. В большинстве центральных +27+31 градус. В западных областях будет свежее всего, днем +22+27 градусов. Ожидаемая смена погоды 18−19 июля может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов, внимательно. Но дышать будет легче. Тем не менее. На юге и востоке все же удержится жаркая воздушная масса».