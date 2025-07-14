В Укргидрометцентре рассказали, где будет до +38 и какой в целом будет погода в течение всей недели (Фото: Nina Liashonok / Ukrinform / Sipa USA via Reuters)

Новая неделя будет похожей на предыдущую в синоптическом плане — достаточно контрастной, с перепадом температур, сильной жарой и дождями в Украине. Об этом NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

«15−16 июля неустойчивую погоду, местами с кратковременными дождями и грозами прогнозируем в большинстве западных областей», — говорит она. Днем 16 июля эта «неустойчивость» распространится частично и на Житомирскую и Винницкую области, а на остальной территории будет сухо. В целом 15−16 июля на юге, в большинстве центральных, северных областей, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

«17 июля к нам приблизится циклон из западной Европы, и дождей станет больше, прежде всего в западных областях, — продолжает эксперт. — Атмосферный фронт обусловит умеренные, а местами даже снова значительные дожди. Днем также ожидаем кратковременные дожди с грозами в Житомирской, Винницкой, Киевской, местами и в Черкасской и Кировоградской областях».

В западных областях сначала будет по-летнему комфортно, а с 17 июля — ощутимое снижение температуры воздуха. «В северных областях, а 15 июля еще и в западных +24…+30. В течение 16−17 июля на западе страны температура снизится снова до +18…+23 градусов днем», — говорит Птуха. Зато юг в это время будет страдать от жары — там до +37, юго-восток также будет оставаться в жаркой воздушной массе. А так в целом по стране в среднем ночью +15…+22, днем — в пределах +29…+34.

18−19 июля в западных, а 19-го и в северных областях ночью только +10…+16 градусов — ощутимо свежо, отмечает синоптик. А днем — в пределах +19…+25 градусов. На юге и востоке снова сильная жара, местами до +38. Остальная территория — ночью +14…+20, днем +23…+29, центральные области — до +32.

«18−19 июля тот циклон, который будет влиять на западные области, расположится к северу от территории Украины, но и в дальнейшем его атмосферные фронты немного нас будут затрагивать», — объясняет Птуха. Это обусловит местами кратковременные дожди и грозы во многих регионах. 18 июля только на юго-востоке будет оставаться сухо, однако, возможно, эти атмосферные фронты 19 июля дойдут и туда. Но в целом на температуру воздуха в традиционно жарком регионе они не слишком повлияют.

«Возможно, хотя бы локально добавят немного влаги, потому что сейчас в южных областях очень сильный ее дефицит. Как говорят наши агрометеорологи, уже исчерпаны запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы», — объясняет экспертка и отмечает, что это плохо влияет на состояние полей.

На следующих выходных циклон будет ослабевать, и в субботу, 19-го в некоторых западных, северных областях еще могут быть днем кратковременные грозовые дожди, а в воскресенье и эти осадки будут прекращаться. Атмосферное давление в это время пойдет вверх, поэтому в стране воцарится сухая погода.

На Киевщине 15−16 июля без осадков, а 17-го днем можем ожидать кратковременные дожди и грозы, особенно по правобережью области. Будет дождливо местами и 18−19 июля в регионе.

Ночью ожидается в пределах +18…+20, а 19 июля ночь будет прохладной — до +14…+16. А днем сначала +28…+30, 17 июля за счет дождей — не выше +26, а 18-го +26…+28, затем 19-го даже «комфортные» +23…+25.