Осадков станет больше. Кто будет страдать от жары, где до конца недели будут идти дожди и как они распространятся по Украине

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV сообщила об изменениях погоды до конца недели. По ее прогнозу в Украину зайдет циклон, благодаря которому увеличится количество дождей. Они начнутся в западном регионе и в течение недели постепенно распространятся по всей стране. Температура воздуха, уже традиционно для июля, будет местами с резкими перепадами и контрастами от прохлады до аномальной жары.

По словам синоптика, кратковременные дожди, местами с грозами, в течение 15−16 июля ожидаются в большинстве западных областей, на остальных территориях Украины без осадков и жарко.

«Днем 16 июля эта неустойчивость распространится частично и на Житомирскую и Винницкую области, а на остальной территории будет сухо. В целом 15−16 июля на юге, в большинстве центральных, северных областей, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности».

Эксперт предупредила, что с середины недели в Украину зайдет циклон, который будет способствовать увеличению осадков по всей стране и колебаниям температуры от +22 до +37 градусов.

«17 июля к нам приблизится циклон из западной Европы, и дождей станет больше, прежде всего в западных областях. Атмосферный фронт обусловит умеренные, а местами даже снова значительные дожди. Днем также ждем кратковременные дожди с грозами в Житомирской, Винницкой, Киевской, местами и в Черкасской и Кировоградской областях. В западных областях сначала будет по-летнему комфортно, а с 17 июля — ощутимое снижение температуры воздуха. В северных областях, а 15 июля еще и в западных +24 +30. В течение 16−17 июля на западе страны температура снизится снова до +18 +23 градусов днем. Зато юг в это время будет страдать от жары — там до +37, юго-восток также будет оставаться в жаркой воздушной массе. А так в целом по стране в среднем ночью +15 +22, днем — в пределах +29 +34».

Синоптик предупредила, где ночная температура снизится до +10 градусов, где днем будет оставаться аномальная жара и когда дожди охватят всю страну.

«18−19 июля в западных, а 19-го и в северных областях ночью только +10 +16 градусов — ощутимо свежо, отмечает синоптик. А днем — в пределах +19 +25 градусов. На юге и востоке снова сильная жара, местами до +38. Остальная территория — ночью +14 +20, днем +23 +29, центральные области — до +32. 18−19 июля тот циклон, который будет влиять на западные области, расположится к северу от территории Украины, но и в дальнейшем его атмосферные фронты немного нас будут затрагивать. Это обусловит местами кратковременные дожди и грозы во многих регионах. 18 июля только на юго-востоке будет оставаться сухо, однако, возможно, эти атмосферные фронты 19 июля дойдут и туда. Но в целом на температуру воздуха в традиционно жарком регионе они не слишком повлияют».

По словам Птухи циклон почти перестанет влиять на Украину в конце недели, в субботу осадков почти не останется, а в воскресенье везде снова воцарится жара.

«На следующих выходных циклон будет ослабевать, и в субботу, 19-го в некоторых западных, северных областях еще могут быть днем кратковременные грозовые дожди, а в воскресенье и эти осадки будут прекращаться. Атмосферное давление в это время пойдет вверх, поэтому в стране воцарится сухая погода».