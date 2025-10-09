«Погода поздней осени». Синоптик сообщила, для кого пасмурная пятница станет самой теплой в Украине: ожидается потепление до +19

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о пасмурной и дождливой погоде в Украине в пятницу, 10 октября. По прогнозу специалиста, в конце рабочей недели из-за влияния циклона и атмосферных фронтов в стране, кроме осадков, ожидается порывистый ветер, однако местами будет очень тепло.

«В Украине и в пятницу снова дожди. Атмосферные фронты, близость циклона, порывистый северо-западный ветер, такая себе погода поздней осени, если бы не листьев на деревьях еще много и хризантем. Поэтому все, как и сейчас — зонты, обувь спортивная или берите на работу что-то переобуться, куртки или пальто ниже спины, светлые цвета хорошо — но шанс встретиться с машиной, где водитель может креативно разрисовать ваше светлое пальто дизайнерскими пятнами из лужи», — Пишет специалист.

Диденко назвала самый теплый регион страны, предупредила, какая погода ожидается в столице, и отметила, что погода в конце рабочей недели будет идеальной для грибников.

«10-го октября ожидается холодная или прохладная погода, днем +9 +14 градусов. В восточных областях будет очень тепло, +15 +19 градусов. В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой и еще и с порывистым ветром северо-западного направления. Днем в районе +11 +13 градусов. Влажная прохладная погода в ближайшее время порадует грибников — дожди будут, мороза не будет, ну а уж грибы очень балованы, если не будут расти при такой синоптической ситуации».