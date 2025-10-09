Прояснения в нескольких регионах. Синоптики сообщили, куда на смену дождям и тучам придет солнце в конце рабочей недели

Облачная и дождливая погода в Украине продолжает преобладать в большинстве регионов, однако в конце рабочей недели местами будет появляться солнце.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине 10 октября будет под влиянием циклона с дождями. На большинстве территорий установится облачная погода с осадками, но в части центральных, восточных областей, а также на юге днем осадки будут чередоваться с переменной облачностью. Самая низкая ночная температура воздуха +4 градуса ожидается на западе, самая высокая дневная — +17 градусов на юге страны.

Какая погода в Украине будет в пятницу, 10 октября

В западных областях переменная облачность, умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +7 +6 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В северных областях переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +9 +7 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В центральных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +10 +8 градусов, дневная +12 +15 градусов.

В южных областях переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +10 +8 градусов, дневная +15 +17 градусов.

В восточных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +11 +8 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В Крыму переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +12 +10 градусов, дневная +14 +16 градусов.