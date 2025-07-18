Контрастные выходные. Где температура воздуха побьет рекорды по теплу и прохладе, пройдут обильные дожди и ливни

После опасной погоды Украину ожидают контрасты: прохлада, дожди, грозы, ливни и одновременно жара и повышенный уровень пожаров.

Эти выходные принесут Украине контрастную погоду: кого-то освежит дождь и прохлада, а кого-то ждет настоящая жара. Страна окажется под влиянием влажного воздуха с грозами, обильными ливнями и колебаниями температуры. Кое-где возможны и штормовые проявления и поднятие уровня рек.

Суббота, 19 июля: прохлада запада, жара востока и большая вода в реках

На западе — свежий и влажный воздух, на востоке — жарко, местами ожидаются грозы. По данным SINOPTIK.ua, в части Украины возможны сильные дожди, а в горных районах — поднятие уровня воды до 2,5 метра.

Восток ( Харьков, Луганск)

Температура превысит климатическую норму. В Харькове, Изюме, Купянске — до +32 °C днем, ночью немного прохладнее — до +15 °C. Днем местами кратковременные дожди, но в целом погода останется жаркой. В Покровском районе Донецкой области вероятны грозы с осадками до 8 мм.

+22 +27 °C днем, до +13 °C ночью. В Днепропетровской области контрастная погода: в Павлограде возможны грозы и кратковременные, но обильные дожди до 8 мм. Воздух уже не такой душный, как неделю назад. В Житомирской области — сильные ливни до 7 мм, в Винницкой — грозы.

Во Львове, Ровно, Тернополе — +21 +24 °C — это ниже климатической нормы. Ночью — +13 °C, местами температура будет еще ниже. По данным SINOPTIK.ua, в Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях ожидаются ливни (до 17 мм). В горных районах риск паводков и локальных подтоплений.

Юг ( Одесса, Херсон)

Сухо и тепло: +26 +33 °C, ночью до +16 °C. В Херсоне уже не так душно, как было: ночью до +18 °C. В Подольском районе Одесской области — слабые, но короткие грозы. В Крыму повышенный риск пожаров: жара и сухой воздух способствуют возгораниям.

Синоптик предупреждает

В Волынской области концентрация пыльцы трав остается высокой — аллергикам лучше избегать длительного пребывания на улице.

Штормовое предупреждение: реки на западе могут выходить на пойму.

Народная примета: Гром в июле — к щедрой зиме.

Воскресенье, 20 июля: тепло в Крыму, сильные дожди на севере и западе

Второй день уикенда — сухой и солнечный на юге, но дождливый на севере и западе. На Киевщине, Черниговщине и Полтавщине — вероятные дожди. Во Львове снова возможны ливни, а в Чернигове — до 9 мм осадков с вероятностью 94%.

Восток ( Харьков, Луганск)

Температура в пределах +25 +32 °C, ночь — около +15 °C. В Лисичанске и Донецке жарче, чем по климатическим нормам. В Харьковском регионе без осадков, однако в Роменском районе Сумщины вероятна гроза.

Погода — классическая для июля, но без чрезмерной духоты.

Центр ( Киев, Днепр)

+23 +31 °C, до +15 °C ночью. В Киевской области — масштабные ливни: в Обухове, Борисполе, Броварах — более 4 мм осадков с вероятностью до 89%. На Житомирщине — до 7.8 мм.

Запад ( Львов, Ивано-Франковск)

+23 +28 °C, до +13 °C ночью. Во Львове — +23 +26 °C, дожди вероятны в течение дня, особенно во второй половине. В Стрые и Самборе — осадки более 3 мм. Ночью — до +13 °C, прохладно, как для июля. Температура все еще ниже нормы, хотя немного выше, чем в субботу.

Юг ( Одесса, Херсон)

Самая стабильная погода: +29 +33 °C, сухо, солнечно. Жара в Крыму, на Запорожье и Херсонщине превышает норму. Дождей не прогнозируется.

Синоптик предупреждает

Пыльцы меньше благодаря дождям, но после осадков воздух влажный — людям с астмой стоит принять это во внимание.

В Крыму, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях — чрезвычайная пожарная опасность.

Интересный факт: третье воскресенье июля в Украине традиционно дождливое — так было 4 года из 5.

Пусть погода не помешает вашим планам, а природа приятно освежит в жару.