«Скачок к жаре». Синоптик предупредила, когда в Украину вернется аномальное тепло и где в выходные будет дождь и прохлада

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о синоптической ситуации в Украине на выходных и когда в страну вернется жара.

Эксперт предупредила, где пройдет дождь в ночь на 19 июля и где он ожидается в субботу в течение дня.

«19-го июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере. Ночью дождевое чудо возможно в центре и в восточной части. Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха в западных областях составит умеренные +20 +24 градуса, на севере +24 +26 градусов, в центральной части +25 +28 градусов, только в Винницкой области +20 +22 градуса, в восточных областях на Харьковщине +26 +27, в Луганской и Донецкой областях +32 +35 градусов в южной части +27 +30, на Запорожье и в степной части Крыма +31 +34 градуса».

Диденко сообщила, какая температура ожидается в воскресенье 20 июля, где вероятно пройдет дождь и когда в Украину вернется жара.

«20-го июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье вероятен дождь на Луганщине. Остальная территория Украины в воскресенье попадает снова в сухую погоду. Температура воздуха 20-го июля как-то особо не изменится по сравнению с субботой. В Киеве 19 и 20-го июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы в течение выходных еще порадует комфортом, +20 +23 градуса. С воскресенья столбики термометров начнут подниматься, в понедельник в большинстве областей Украины — скачок к жаре, кроме западных областей, где во вторник, наоборот, будет прохладно. Южная часть Украины и в дальнейшем будет принадлежать влиянию высоких градусов, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26-го июля».