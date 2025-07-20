Жара возвращается. Синоптики назвали самые теплые области в начале недели и регион, где ожидается дождь

После контрастных выходных в Украину вернется тепло и жара, которая в начале недели охватит несколько регионов.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра в понедельник 21 июля на всех территориях Украины будет наблюдаться тенденция к потеплению ночью и днем. Северный регион охватят дожди, в остальных областях ожидается переменная облачность без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха +13 градусов в этот день будет на Закарпатье, самая высокая дневная +33 градуса на юге и востоке.

Реклама

Какая погода в Украине будет в понедельник 21 июля

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +17 +14 градусов, дневная +25 +28 градусов.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +24 +27 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +27 +29 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +31 +33 градуса.

В восточных областях облачно с прояснениями, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +30 +32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +29 +31 градус.