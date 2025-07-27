В Турции зафиксировали +50,5 °C. Это новый температурный рекорд Европы

В пятницу, 26 июля, Турция установила новый температурный рекорд для континентальной Европы — +50,5 °C. Этот показатель зафиксировали в районе Силопи провинции Ширнак.

Об этом заявили в Турецкой государственной метеорологической службе, сообщает Türkiye Today.

Предыдущий рекорд — +48,8 °C — был установлен в августе 2021 года на Сицилии, Италия, и официально подтвержден Всемирной метеорологической организацией в 2024 году. До этого рекорд с 1977 года принадлежал греческим городам Афины и Элефсина (+48,0 °C).

Температура выше 40 °C зафиксирована еще в 31 провинции Турции. Жара превышает сезонные нормы на 6−12 °C. Самое жаркое — в юго-восточных регионах страны, в частности в Мардине, Сиирте, Шанлыурфе, Батмане и Газиантепе.

Часть территории Турции входит в европейский климатический регион, поэтому рекорд в Силопе учитывается в официальной европейской статистике.

Европа, Азия, США и Ближний Восток переживают волну чрезвычайной жары. По данным Copernicus, температура поверхности Средиземного и Эгейского моря превышает среднюю за 1992−2020 годы на 3 °C. Синоптики предупреждают о продолжении экстремальной погоды.