В большинстве областей сухо. Синоптик сообщила, где ожидается дождь, штормовой ветер и останется ли засуха на юге

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где в четверг 24 июля пройдут локальные дожди и будет жаркая погода в Украине.

«24-го июля в Украине локальные кратковременные грозовые дожди пройдут на Сумщине, местами на Тернопольщине, Хмельнитчине, вечером прольется на Львовщине. Большинство территории Украины завтра — в сухой воздушной массе. Из особого — на востоке завтра местами штормовые порывы северо-западного ветра, осторожно».

Диденко предупредила о жаре на юге, который страдает от засухи и отметила, ожидаются ли там дожди в ближайшее время.

«Температура воздуха в течение дня +25 +29 градусов, в центральной части и в восточных областях +28 +32, на юге Украины +29 +34 градуса. В Киеве 24-го июля осадков не предвидится, температура воздуха будет колебаться около +27 +29 градусов. Юг Украины страдает от бездождей — поэтому ему особое внимание. К сожалению, в ближайшей перспективе осадков в южной части не видно, разве что в ночные часы 28 и 29 июля, да и то большая вероятность в Одесской области».