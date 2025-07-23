В большинстве областей сухо. Синоптик сообщила, где ожидается дождь, штормовой ветер и останется ли засуха на юге

23 июля, 15:33
Поделиться:
Жара на юге и локальные дожди в нескольких областях Украины (Фото: alohafamily1 / pixabay)

Жара на юге и локальные дожди в нескольких областях Украины (Фото: alohafamily1 / pixabay)

Колебания температуры от комфортных градусов до жары и дожди стали визитной карточкой погоды недели.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где в четверг 24 июля пройдут локальные дожди и будет жаркая погода в Украине.

«24-го июля в Украине локальные кратковременные грозовые дожди пройдут на Сумщине, местами на Тернопольщине, Хмельнитчине, вечером прольется на Львовщине. Большинство территории Украины завтра — в сухой воздушной массе. Из особого — на востоке завтра местами штормовые порывы северо-западного ветра, осторожно».

Реклама

Читайте также:
Ливни и +38. Синоптики предупредили, где в Украине будет жара и ухудшатся погодные условия до конца недели

Диденко предупредила о жаре на юге, который страдает от засухи и отметила, ожидаются ли там дожди в ближайшее время.

«Температура воздуха в течение дня +25 +29 градусов, в центральной части и в восточных областях +28 +32, на юге Украины +29 +34 градуса. В Киеве 24-го июля осадков не предвидится, температура воздуха будет колебаться около +27 +29 градусов. Юг Украины страдает от бездождей — поэтому ему особое внимание. К сожалению, в ближайшей перспективе осадков в южной части не видно, разве что в ночные часы 28 и 29 июля, да и то большая вероятность в Одесской области».

Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине Погода в Киеве синоптик Наталья Диденко температура воздуха Жара засуха Осадки Дожди грозовые дожди штормовой ветер Июль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies