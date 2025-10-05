Прохладнее чем в выходные. Как снизится температура воздуха в Украине в начале недели и где ожидается дождь

В течение выходных в Украине потеплело, практически везде прошли дожди, которые в начале новой недели будут выпадать на всех территориях в небольшом количестве.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра в понедельник 6 октября на всех территориях Украины установится погода с переменной облачностью и небольшими дождями. Везде будет наблюдаться незначительное снижение температуры воздуха. Самая низкая ночная +5 градусов в этот день ожидается в западных областях и части северного региона, самая высокая дневная +19 градусов на востоке, юге и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в понедельник 6 октября

В западных областях переменная облачность, небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В северных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +12 +15 градусов.

В центральных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +6 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В южных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.

В восточных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +15 +17 градусов.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.