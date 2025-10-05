Прохладнее чем в выходные. Как снизится температура воздуха в Украине в начале недели и где ожидается дождь

5 октября, 05:27
Поделиться:
Погода в начале недели в Украине (Фото: pellinni / depositphotos)

Погода в начале недели в Украине (Фото: pellinni / depositphotos)

В течение выходных в Украине потеплело, практически везде прошли дожди, которые в начале новой недели будут выпадать на всех территориях в небольшом количестве.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра в понедельник 6 октября на всех территориях Украины установится погода с переменной облачностью и небольшими дождями. Везде будет наблюдаться незначительное снижение температуры воздуха. Самая низкая ночная +5 градусов в этот день ожидается в западных областях и части северного региона, самая высокая дневная +19 градусов на востоке, юге и в Крыму.

Реклама

Какая погода в Украине будет в понедельник 6 октября

В западных областях переменная облачность, небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В северных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +8 +6 градусов, дневная +12 +15 градусов.

В центральных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9 +6 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В южных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.

В восточных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +15 +17 градусов.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +17 +19 градусов.

Погода 6 октября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 6 октября / meteo.gov.ua
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине Синоптики Укргидрометцентр температура воздуха Октябрь Осадки Дождь снижение температуры переменная облачность

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies