Теракт оккупантов на Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 16, еще 31 человек пропал без вести

17 июня, 23:00
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Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 16 человек (Фото:Игорь Клименко/Telegram)

Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 16 человек (Фото:Игорь Клименко/Telegram)

В результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами известно уже о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Количество погибших на оккупированном левобережье Херсонской области неизвестно.

По последним данным, подтопленными остаются 1 300 домов: 1 274 — на территории Херсонской и 26 — Николаевской областей. Всего с этих территорий эвакуировали 3 614 человек, из которых 474 ребенка.

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Полиция приняла более 4 800 заявлений о поврежденном имуществе. Проверили 13,5 тысяч квартир и домов.

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям относительно подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

Издание The New York Times со ссылкой на экспертов сообщало, что наиболее вероятной причиной катастрофы на Каховской ГЭС мог быть подрыв подводного прохода к машинному залу внутри плотины.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   МВД Украины Херсонская область Николаевская область Игорь Клименко Пострадавшие Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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