Чиновники РФ призывают отвести войска к общепризнанным границам из-за последствий разрушения Каховской ГЭС — ISW 17 июня, 08:20 Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Некоторые муниципальные чиновники России подписали открытое письмо, призывая российские войска вернуться к общепризнанным границам из-за экологических и гуманитарных проблем, вызванных разрушением Каховской ГЭС.



В Институте изучения войны (ISW) считают, что некремлевские чиновники могут использовать общественную возмущенность экологической и гуманитарной ситуацией для выражения антивоенных взглядов, не критикуя при этом саму войну.



Видео дня

Документ подписали муниципальные чиновники из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

В нем отмечалось, что действия Путина с 24 февраля 2022 года привели к неопределенным катастрофическим событиям, но конкретно не сказано, что война является причиной, почему они считают, что российские солдаты должны выйти из Украины.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

От теракта на дамбе пострадал и временно оккупированный россиянами Крымский полуостров. На участках Днепра, которые питают водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС поставки воды во временно оккупированный Крым в ближайшее время станут физически невозможными.

Также он уверен, что что решение о подрыве Каховской гидроэлектростанции принимали непосредственно в Кремле.

Данилов считает, что этот теракт обусловлен тем, что у россиян нет возможности захватить Украину военным путем. Взорвав ГЭС, оккупанты надеялись предотвратить контрнаступление Сил обороны на юге, сказал он.

16 июня Эксперты из международной юридической фирмы Global Rights Compliance, которые помогают в расследовании подрыва Каховской ГЭС, заявили, что «очень вероятно» разрушение дамбы было вызвано взрывчаткой, заложенной именно россиянами.