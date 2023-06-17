Катастрофа на Каховской ГЭС скорее всего произошла из-за подрыва подводного прохода — NYT 17 июня, 16:57 Каховская ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Наиболее вероятной причиной катастрофы на Каховской ГЭС мог быть подрыв подводного прохода к машинному залу внутри плотины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов.

Американское издание после собственного расследования утверждает, что обрушение плотины не было случайностью и маловероятно могло произойти само по себе.

«Глубоко внутри плотины была ахиллесова пята. А поскольку плотина была построена в советское время, у Москвы была каждая страница инженерных чертежей и она знала, где она находится», — говорится в материале.

Видео дня

По словам украинского и двух американских инженеров, а также эксперта по взрывчатым веществам, учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения был заряд взрывчатого вещества, помещенный в ремонтный проход, которая проходит через бетонное сердце здания.

Инфографика: NV

«Если ваша цель — разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв. Проход — — идеальное место для установки заряда взрывчатки», — сказал Майкл У. Уэст, инженер-геотехник и эксперт по анализу безопасности и разрушению плотин.

Украинский инженер Игорь Стрелец, который ранее провел на Каховской ГЭС несколько месяцев, тоже считает единственным объяснением разрушения бетонного основания плотины взрыв в тоннеле. По его словам, взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части плотины, расположенные в районе места взрыва.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Президент Владимир Зеленский назвал российский теракт крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.