Действительно ли дроны настолько важны в современной войне?

Недавно командующий Сил беспилотных систем «Мадьяр» заявил, что численность СБС надо увеличивать минимум до 5% от общей численности Сил обороны. Это, мол, даст нам возможность остановить противника на поле боя и увеличить потери противника, которые наносят именно Силы беспилотных систем, до половины от общих потерь врага.

Реклама

С приходом «Мадьяра» на командующего СБС статистика поражений этого рода войск доступна для широкой общественности в онлайне. Кто не в курсе — по ссылке.

Итак можем измерить роль СБС в общих достижениях Сил обороны по итогам сентября.

Фото: Предоставлено автором

Потери личного состава. Всего за месяц — 28 490 оккупантов. Из них СБС — 6 655. Это 23%. Получается чистая математика от «Мадьяра». Если нынешняя численность СБС составляет 2,2% от всего Сил обороны, то при достижении 5% потери оккупантов будут составлять 50% вместо 23 текущих.

Именно поэтому очевидно и принято решение об увеличении с 1 октября численности бригады «Птахи Мадяра» ровно вдвое. Оправдан ли такой подход — покажет практика.

Сейчас динамика положительная: в июне группировкам Сил беспилотных систем было нанесено 14% от всех потерь, в июле — 15%, в августе — 19%. Теперь имеем 23%. То есть есть есть устойчивый рост.

Поэтому можно только пожелать как «Мадьяру» с СБС, так и другим беспилотным группировкам Сил обороны.

Ведь поражения батальонов беспилотных систем линейных бригад не учитываются в отчетах СБС. И я убежден, что их вклад тоже очень большой. Обеспечение таких подразделений немного хромает, поэтому есть над чем поработать.

Одним словом, ответ — да. Дроны действительно имеют решающее влияние в войне и такая их роль будет только расти.