Трем сотрудникам НАБУ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, заявили в ГБР (Фото: ГБР / Facebook)

Трем сотрудникам НАБУ сообщено о подозрении за совершение дорожно-транспортных происшествий, которые привели к увечьям потерпевших.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в одном из происшествий правоохранитель выезжая со второстепенной дороги в Киеве допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось по главной дороге. В результате столкновения автомобиль правоохранителя продолжая движение выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на случайного пешехода. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности, рассказали в ГБР.

Реклама

В другом происшествии правоохранитель осуществляя движение на 61 км автодороги Киев-Одесса во время опережения попутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание транспортного средства с его последующим столкновением с помещением здания АЗС. В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила тяжкие телесные повреждения — многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга, заявили следователи.

В третьем происшествии, сотрудник НАБУ, на служебном автомобиле, осуществляя движение на регулируемом перекрестке в Киеве, совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, сообщают в ГБР.

По результатам досудебного расследования всем трем фигурантам сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли транспортными средствами, повлекшие потерпевшим средней тяжести и тяжкие телесные повреждения по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. По меньшей мере двум из них сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании их под стражей. Мужчинами грозит до восьми лет лишения свободы.





21 июля источники NV в правоохранительных органах рассказали, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.

В частности утверждается, что один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение президента-беглеца Виктора Януковича, утверждает источник. Другой, по словам источников, предал государство и вел незаконный бизнес с РФ.

Правоохранители сообщили, что задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

НАБУ сообщило, что обыски проходят у 15 сотрудников. Директор Бюро Семен Кривонос прерывает визит в Великобританию и возвращается в Украину.