«На счастье украинских коррупционеров». СБУ и Офис генпрокурора «с кадилом пошли кропить НАБУ от какого-то влияния РФ» — Николов о 80 обысках

21 июля, 11:37
Поделиться:
СБУ и ОГП провели серию обысков из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ (Фото: Источники НВ)

СБУ и ОГП провели серию обысков из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ (Фото: Источники НВ)

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

Это произошло после серии обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.

С чем связан этот «удар по НАБУ», в эфире Radio NV объяснил Юрий Николов, редактор проекта Наши деньги.

Реклама

Юрий Николов

редактор проекта Наші гроші

Для меня на самом деле было вопросом времени и технологии, когда по НАБУ будут нанесены удары. Это стало очевидным еще даже до истории с БЭБом (неназначение руководителя, которого выбрала комиссия — Ред.).

Несколько месяцев назад мы с коллегами уже обсуждали такой сценарий, поскольку у НАБУ сейчас, так сказать, исчезла поддержка наших бывших спонсоров украинской демократии — США.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Служба безопасности Украины (СБУ) Офис генерального прокурора Радио NV Обыски Детектив Антикоррупционеры антикоррупционная инфраструктура антикорупційна робота Коррупция США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies