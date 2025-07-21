«На счастье украинских коррупционеров». СБУ и Офис генпрокурора «с кадилом пошли кропить НАБУ от какого-то влияния РФ» — Николов о 80 обысках
СБУ и ОГП провели серию обысков из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ (Фото: Источники НВ)
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.
Это произошло после серии обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.
С чем связан этот «удар по НАБУ», в эфире Radio NV объяснил Юрий Николов, редактор проекта Наши деньги.
Юрий Николов
Для меня на самом деле было вопросом времени и технологии, когда по НАБУ будут нанесены удары. Это стало очевидным еще даже до истории с БЭБом (неназначение руководителя, которого выбрала комиссия — Ред.).
Несколько месяцев назад мы с коллегами уже обсуждали такой сценарий, поскольку у НАБУ сейчас, так сказать, исчезла поддержка наших бывших спонсоров украинской демократии — США.