Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

Это произошло после серии обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.

С чем связан этот «удар по НАБУ», в эфире Radio NV объяснил Юрий Николов, редактор проекта Наши деньги.

Реклама

Юрий Николов редактор проекта Наші гроші

Для меня на самом деле было вопросом времени и технологии, когда по НАБУ будут нанесены удары. Это стало очевидным еще даже до истории с БЭБом (неназначение руководителя, которого выбрала комиссия — Ред.).

Несколько месяцев назад мы с коллегами уже обсуждали такой сценарий, поскольку у НАБУ сейчас, так сказать, исчезла поддержка наших бывших спонсоров украинской демократии — США.