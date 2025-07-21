НАБУ заявляет об обысках у 15 сотрудников, директор Бюро прерывает визит в Великобританию

Национальное антикоррупционное бюро заявляет об обысках у 15 сотрудников, директор Бюро Семен Кривонос прерывает визит в Великобританию и возвращается в Украину.

Об этом сообщает НАБУ.

Уже известно о не менее 70 обысках, проводимых работниками СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в отношении сотрудников НАБУ. ⁠Обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ.

«По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений», — говорится в сообщении.

По информации НАБУ, основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называют участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором Россией. Ведомство отмечает, что эти факты не взаимосвязаны. Кроме того, как сообщается, идет плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ.

Параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ. Она касается работников НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных действий.

Как отмечается, по результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мерах и следственных действиях.

«Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие со стороны сопротивления. Ведомство сообщило, что проводит внутреннюю проверку событий и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику.

В то же время, в НАБУ отмечают, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти.

21 июля Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику НАБУ о подозрении по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее источники NV в правоохранительных органах рассказали, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.

В частности утверждается, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение президента-беглеца Виктора Януковича, утверждает источник. Другой, по словам источников, предал государство и вел незаконный бизнес с РФ.