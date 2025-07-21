НАБУ заявляет об обысках у 15 сотрудников, директор Бюро прерывает визит в Великобританию

21 июля, 12:40
НАБУ заявляет об обысках у 15 сотрудников (Фото: НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро заявляет об обысках у 15 сотрудников, директор Бюро Семен Кривонос прерывает визит в Великобританию и возвращается в Украину.

Об этом сообщает НАБУ.

Уже известно о не менее 70 обысках, проводимых работниками СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в отношении сотрудников НАБУ. ⁠Обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ.

«По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений», — говорится в сообщении.

По информации НАБУ, основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называют участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором Россией. Ведомство отмечает, что эти факты не взаимосвязаны. Кроме того, как сообщается, идет плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ.

СБУ и прокуратура проводят спецоперацию из-за вероятного российского влияния на детективов НАБУ — источники NV

Параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ. Она касается работников НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных действий.

Как отмечается, по результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мерах и следственных действиях.

«Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие со стороны сопротивления. Ведомство сообщило, что проводит внутреннюю проверку событий и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику.

В то же время, в НАБУ отмечают, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти.

21 июля Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса в России.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику НАБУ о подозрении по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее источники NV в правоохранительных органах рассказали, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.

В частности утверждается, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение президента-беглеца Виктора Януковича, утверждает источник. Другой, по словам источников, предал государство и вел незаконный бизнес с РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Семен Кривонос Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Обыски

