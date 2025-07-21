СБУ заявила о разоблачении нардепа от ОПЗЖ, который работал на Россию и «имел значительное влияние на НАБУ»

21 июля, 12:18
По данным ведомства, Федор Христенко был завербован ФСБ еще во времена президентства Виктора Януковича (Фото: Федор Христенко / Facebook)

Действующий народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко уличен в работе на страну-агрессора Россию, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщила СБУ, парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал «за усиление российского влияния на НАБУ».

В ведомстве заявили, что после начала полномасштабной войны он сбежал из Украины за границу и «продолжает осуществлять влияние на НАБУ».

Расследование установило, что Христенко был завербован ФСБ еще во времена президентства Виктора Януковича и сейчас находится в тесной связи с Юрием Иванющенко, который является резидентом ФСБ и «смотрящим» от российской спецслужбы по так называемой «ДНР».

В ведомстве заявили, что Христенко активно выполнял задания российской спецслужбы во время Революции Достоинства. Для организации «Антимайдана» он привлек подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки «титушек».

По данным следствия, сейчас Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них — один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Они знакомы еще со времен совместной учебы в Донецком университете.

По информации ведомства, Христенко также находится в хороших отношениях с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым. В 2022 году жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

В СБУ заявили, что Скомаров участвовал в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности. В случае выигрыша конкурса, украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров, как новый руководитель БЭБ, будет способствовать закрытию его уголовного дела.

В сообщении говорится, что детективы НАБУ помогли в бегстве еще одному украинскому бизнесмену, бизнес-партнеру Коломойского — Геннадию Боголюбову. Два сотрудника НАБУ, подчиненные Скомарова, сопровождали олигарха во время пересечения им украинской границы. Детективы находились в соседнем купе поезда для «подстраховки». Соответствующую схему, по данным СБУ, также организовал Федор Христенко.

В СБУ заявили, что во время обысков у контактов нардепа нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного слежения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о влиянии РФ и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

Сейчас ему заочно сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием).

Ранее источники NV в правоохранительных органах рассказали, что СБУ и ОГП проводят серию обысков в разных регионах Украины из-за вероятного российского влияния на отдельных детективов НАБУ.

Редактор: Ева Сластнова

