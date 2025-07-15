СБУ заявила о задержании агента РФ, который хотел взорвать многоэтажку в Ровно

Мужчина установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности утверждает, что предотвратила еще один теракт в Украине. Правоохранители задержали вероятного агента РФ, который готовил взрыв в многоквартирном доме в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 15 июля.

По данным следствия, мужчина установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире в центре города по заказу российских спецслужб.

После дистанционной активации россияне надеялись на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям гражданских жителей и распространению панических настроений в регионе, добавили в СБУ.

Правоохранители заблаговременно разоблачили планы россиян и задержали возможного террориста «на горячем», когда он минировал квартиру.

Задержанным оказался 27-летний львовянин, которого РФ, по данным следствия, завербовали через Telegram в группе поиска «легких заработков».

«После вербовки он приехал в Ровно, где согласно координатам куратора забрал из тайника готовое СВУ и прибыл в заранее арендованный дом, который планировалось взорвать. Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв», — добавили в СБУ.

Пресс-служба отмечает, что после взрыва агент планировал сначала «залечь на дно» в другой арендованной квартире в Ровно, а затем бежать во Львов.

Мужчине сообщили о подозрении ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 о пособничестве в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц и по ч. 1 ст. 263 о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.