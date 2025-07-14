Пытались взорвать судей и волонтеров: СБУ заявила о задержании двух российских агенток, которые готовили теракты в Днепре и Полтаве

В двух городах Украины одновременно задержали двух женщин, которым Россия дала задание организовать теракты (Фото: СБУ)

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали двух агенток российской военной разведки (ГРУ), которые готовили серию терактов против судей и волонтеров в Полтаве и Днепре, говорится в сообщении СБУ в понедельник, 14 июля.

Задержаны двое жительнец Полтавы, которые ранее имели судимость за наркоторговлю и кражи. Российские спецслужбы завербовали их через Telegram-каналы по поиску «легких заработков».

Фигурантки должны были ликвидировать представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств. Однако одна из них шпионила за местами работы и проживания потенциальных «целей» в Полтаве, другая — выехала для шпионажа в Днепр, после чего получила от оккупантов координаты спрятанной взрывчатки в багажнике скутера.

По данным СБУ, она припарковала заминированный транспорт возле автомобиля местного судьи, чтобы оккупанты могли дистанционно взорвать его. После установки телефонной камеры напротив «локации» женщину задержали. Одновременно была задержана ее сообщница в Полтаве.

Правоохранители установили, что до этого злоумышленницы выполнили «тестовое задание» ГРУ — взорвали авто военного. Им сообщили о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 ( государственная измена);

государственная измена); ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 258 ( законченное покушение на совершение террористического акта);

законченное покушение на совершение террористического акта); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 ( препятствование законной деятельности ВСУ).

Женщины находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, сообщает СБУ.