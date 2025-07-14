Пытались взорвать судей и волонтеров: СБУ заявила о задержании двух российских агенток, которые готовили теракты в Днепре и Полтаве

14 июля, 10:29
Поделиться:
В двух городах Украины одновременно задержали двух женщин, которым Россия дала задание организовать теракты (Фото: СБУ)

В двух городах Украины одновременно задержали двух женщин, которым Россия дала задание организовать теракты (Фото: СБУ)

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали двух агенток российской военной разведки (ГРУ), которые готовили серию терактов против судей и волонтеров в Полтаве и Днепре, говорится в сообщении СБУ в понедельник, 14 июля.

Задержаны двое жительнец Полтавы, которые ранее имели судимость за наркоторговлю и кражи. Российские спецслужбы завербовали их через Telegram-каналы по поиску «легких заработков».

Реклама

Фигурантки должны были ликвидировать представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств. Однако одна из них шпионила за местами работы и проживания потенциальных «целей» в Полтаве, другая — выехала для шпионажа в Днепр, после чего получила от оккупантов координаты спрятанной взрывчатки в багажнике скутера.

СБУ
Фото: СБУ
Читайте также:
СБУ заявила о задержании в Киеве двух шпионов из Китая, которые пытались вывезти из Украины данные о ракетах Нептун

По данным СБУ, она припарковала заминированный транспорт возле автомобиля местного судьи, чтобы оккупанты могли дистанционно взорвать его. После установки телефонной камеры напротив «локации» женщину задержали. Одновременно была задержана ее сообщница в Полтаве.

СБУ
Фото: СБУ

Правоохранители установили, что до этого злоумышленницы выполнили «тестовое задание» ГРУ — взорвали авто военного. Им сообщили о подозрениях по трем статьям Уголовного кодекса:

Читайте также:
Преступники, убившие полковника СБУ в Киеве, ликвидированы — Малюк
СБУ
Фото: СБУ
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ).

Женщины находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, сообщает СБУ.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Полтава Служба безопасности Украины (СБУ) ГРУ Теракт Волонтеры Судья

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies