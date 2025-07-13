Убийство полковника СБУ в Киеве: Бутусов рассказал подробности о ликвидированных киллерах и назвал их имена

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал новые подробности о киллерах, которые 10 июля убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича , и были ликвидированы 13 июля.

На своей странице в Facebook Бутусов отметил, что доказательства причастности ликвидированных российских агентов максимально убедительны, потому что «россияне их использовали как одноразовых» и их действительно нашли по горячим следам.

«На обмен россияне их забирать бы не стали, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление и убежать», — заявил журналист.

Он также сообщил, что исполнителя убийства звали Гулализада Хагани, а его сообщницу — Нармин Гулиева.

Бутусов отметил, что Хагани и Гулиева имели паспорта Азербайджана, но на самом деле были тесно связаны с криминальными группировками в России.

«Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы через пункт пересечения Маяки-Удобное. Хагани пытался пересечь официально государственную границу на том же пункте пересечения Маяки-Удобное 27 февраля 2025-го года. Но поскольку в базах данных украинских правоохранителей он был указан как мафиози, во въезде в Украину ему официально отказали и запретили въезд до 2030-го года. То есть убийца оказался и действовал в Украине нелегально», — сообщил журналист.

Он также объяснил, что Иван Воронич стал целью киллеров, потому что россияне хотели ему отомстить за то, что он был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое было создано в 2015 году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях и уничтожило «десятки самых известных командиров российских войск и спецслужб». В то же время, Бутусов отметил, что на момент убийства Воронич уже несколько лет служил в другом подразделении СБУ.

Журналист рассказал, что полковник Воронич жил в квартире, где был зарегистрирован и которая была указана «во всех базах данных», поэтому российские агенты выследили его за короткое время, установив наблюдение за подъездом.

«Это второй за время полномасштабного вторжения случай организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, который достоверно подтвержден и доказан. Ранее, также в этом году, российские агенты совершили в Киеве покушение на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других городах Украины и против военных, и против известных волонтеров, которые делают весомый вклад в победу», — заявил Бутусов.

Он предположил, что нападения на граждан Азербайджана в России и их убийства могут быть связаны с тем, что российские спецслужбы пытаются принудить представителей криминальных кругов к террористической деятельности против Украины.

Убийство полковника СБУ Ивана Воронича — главное

В четверг, 10 июля, в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Воронич получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак на Radio NV отмечал, что это было заказное убийство — пять выстрелов из оружия с глушителем, никакой ссоры, утро, четко спланированная акция. Убитый работал в спецподразделении СБУ с 2014 года и был причастен к операциям, которые наносили значительный ущерб РФ.

13 июля глава Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что во время проведения спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство Воронича.

«По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы», — сообщил Малюк.

13 июля полиция сообщила, что убийцы Воронича — граждане другой страны, но не уточнила, какой именно.