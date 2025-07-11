Полковник СБУ Иван Воронич , который, по данным медиа, был убит 10 июля в Киеве, работал в подразделении, которое еще со времен АТО занималось активными операциями против россиян и их назначенцев.

Об этом в интервью Radio NV рассказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Ступак прокомментировал информацию контрразведчика СБУ Романа Червинского, по словам которого Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех в службе, кто положил начало направлению, которое сейчас создает немало проблем для россиян.

Со своей стороны, Ступак добавил, что имеет такую же информацию — что убитый полковник СБУ «работал в подразделении, которое непосредственно попило много крови, пустило много крови россиянам, начиная еще со времен антитеррористической операции (АТО) и вплоть до полномасштабного вторжения».

«Помним, Гиви, Моторола, разнообразные эти вот „активисты русской весны“ рангом пониже; много было сожжено, расстреляно, убито. Это те вещи, которыми занималось это подразделение, в котором работал погибший», — добавил бывший сотрудник СБУ.

Ступак пояснил, что не может конкретизировать, какую именно роль в этом подразделении выполнял Воронич — «первую, вторую, третью роль, но он был причастен к большому количеству различных активных операций на территории Российской Федерации».

Он также предположил, что именно Россия с вероятностью 99% стоит за убийством полковника СБУ 10 июля. «И, судя по всему, они все же размочили счет на табло, если пользоваться футбольной терминологией, и все же смогли за почти три с половиной года войны совершить на территории Украины активное мероприятие и ликвидировать сотрудника украинской спецслужбы», — добавил Ступак.

10 июля в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. В СБУ не называют имя убитого, однако, по данным ВВС Украина, это был полковник Иван Воронич.