Под офис Зеленского в Киеве приехал Автомайдан - видео
В среду, 10 апреля, к офису кандидата на пост
президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прибыли представители Автомайдана.
В штабе Зеленского отметили, что автомайдановцы
приехали, чтобы пригласить шоумена на сдачу анализов на НСК Олимпийский. Акцию Автомайдана
сопровождали полицейские.
В свою очередь в организации, анонсируя пикет, заявили, что "Автомайдан отправляется в офисы Зе и АП с требованием сдать
тесты и доказать, что кандидаты - не наркоманы и не алкоголики".
Напомним, что Владимир Зеленский отказался сдавать
анализы экспертам VADA. В свою очередь президент Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский для сдачи анализов.
Представителей Добровольной антидопинговой
ассоциации (VADA) специально пригласил боксер Владимир Кличко, чтобы кандидаты в
президенты имели возможность пройти независимое обследование.
Сдача анализов на алкоголь и наркотики была
одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.
Отметим, что 5 апреля Зеленский сдал анализы в
клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский, однако в штабах
обоих кандидатов выразили сомнения в объективности результатов экспертизы. Шоумен
повторно сдавать анализы отказался.