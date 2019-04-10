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Под офис Зеленского в Киеве приехал Автомайдан - видео

Сегодня, 17:29
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Под офис Зеленского в Киеве приехал Автомайдан - видео - фото

скрин видео Зеленский - слуга Народу/Youtube

В среду, 10 апреля, к офису кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прибыли представители Автомайдана.

В штабе Зеленского отметили, что автомайдановцы приехали, чтобы пригласить шоумена на сдачу анализов на НСК Олимпийский. Акцию Автомайдана сопровождали полицейские.

В свою очередь в организации, анонсируя пикет, заявили, что "Автомайдан отправляется в офисы Зе и АП с требованием сдать тесты и доказать, что кандидаты - не наркоманы и не алкоголики".

Напомним, что Владимир Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA. В свою очередь президент Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский для сдачи анализов.

Представителей Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) специально пригласил боксер Владимир Кличко, чтобы кандидаты в президенты имели возможность пройти независимое обследование.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.

Отметим, что 5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский, однако в штабах обоих кандидатов выразили сомнения в объективности результатов экспертизы. Шоумен повторно сдавать анализы отказался.

Теги:   Киев Владимир Зеленский Автомайдан

Спецтема   Выборы президента Украины

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