Мелисса Баркер
Интуитивное питание. Как похудеть, ни в чем себе не отказывая
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Анастасия Леухина
Я боюсь, что закончится война
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Спецтема: Выборы президента Украины

Зеленский отказался сдавать анализы представителям VADA

Сегодня, 16:19
3216
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский отказался сдавать анализы представителям VADA - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сдавать анализы экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).

Политический консультант кандидата Дмитрий Разумков заявил BBC News Україна , что Зеленский уже сдал все анализы.

"Был вопрос о сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Разумков считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК Олимпийский.

Ранее боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA , которые специально прибыли в Киев.

В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко поддержал предложение Кличко и намерен сдать анализы экспертам VADA.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.

5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский. 

В штабах обоих кандидатов выражали сомнения в объективности результатов экспертизы.

Напомним, кандидат в президенты Зеленский обратился к президенту Петру Порошенко с призывом провести дебаты на Олимпийском стадионе и выдвинул ряд требований, в частности, чтобы кандидаты сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

Порошенко согласился с предложением Зеленского провести дебаты на стадионе и сдал анализы в лаборатории НСК Олимпийский. Согласно результатам исследований, алкоголя и наркотических веществ в образцах, отобранных у Порошенко, не было найдено.

Зеленский, в свою очередь, сдал анализы в лаборатории Евролаб, которую связывают с его сторонником Андреем Пальчевским.

Согласно результатам анализа, никаких вредных веществ в организме кандидата не было обнаружено, однако бланк с результатами был датирован "задним числом". В Евролабе это объяснили технической ошибкой.

Теги:   Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 19:36

img
"Угроза существованию Украины". Порошенко - о том, что будет в случае его поражения на выборах
Политика

Сегодня, 17:54

img
Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму
Бокс

Сегодня, 21:22

img
Скандальный британский боксер выразил готовность драться с Усиком

ТОП 3

Политика

Сегодня, 16:25

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
91256
Политика

Сегодня, 08:04

img
В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным
26253
Политика

Сегодня, 12:00

img
НСК Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов
16935