Зеленский отказался сдавать анализы представителям VADA
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сдавать анализы экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).
Политический консультант кандидата Дмитрий Разумков заявил BBC News Україна , что Зеленский уже сдал все анализы.
"Был вопрос о сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.
Разумков считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".
По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК Олимпийский.
Ранее боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA , которые специально прибыли в Киев.
В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко поддержал предложение Кличко и намерен сдать анализы экспертам VADA.
Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.
5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский.
В штабах обоих кандидатов выражали сомнения в объективности результатов экспертизы.
Напомним, кандидат в президенты Зеленский обратился к президенту Петру Порошенко с призывом провести дебаты на Олимпийском стадионе и выдвинул ряд требований, в частности, чтобы кандидаты сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.
Порошенко согласился с предложением Зеленского провести дебаты на стадионе и сдал анализы в лаборатории НСК Олимпийский. Согласно результатам исследований, алкоголя и наркотических веществ в образцах, отобранных у Порошенко, не было найдено.
Зеленский, в свою очередь, сдал анализы в лаборатории Евролаб, которую связывают с его сторонником Андреем Пальчевским.
Согласно результатам анализа, никаких вредных веществ в организме кандидата не было обнаружено, однако бланк с результатами был датирован "задним числом". В Евролабе это объяснили технической ошибкой.