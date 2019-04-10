Зеленский отказался сдавать анализы представителям VADA Сегодня, 16:19 3216 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сдавать анализы экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).



Политический консультант кандидата Дмитрий Разумков заявил BBC News Україна , что Зеленский уже сдал все анализы.

"Был вопрос о сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Разумков считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК Олимпийский.

Ранее боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA , которые специально прибыли в Киев.

В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко поддержал предложение Кличко и намерен сдать анализы экспертам VADA.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.

5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский.

В штабах обоих кандидатов выражали сомнения в объективности результатов экспертизы.

Напомним, кандидат в президенты Зеленский обратился к президенту Петру Порошенко с призывом провести дебаты на Олимпийском стадионе и выдвинул ряд требований, в частности, чтобы кандидаты сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

Порошенко согласился с предложением Зеленского провести дебаты на стадионе и сдал анализы в лаборатории НСК Олимпийский. Согласно результатам исследований, алкоголя и наркотических веществ в образцах, отобранных у Порошенко, не было найдено.

Зеленский, в свою очередь, сдал анализы в лаборатории Евролаб, которую связывают с его сторонником Андреем Пальчевским.

Согласно результатам анализа, никаких вредных веществ в организме кандидата не было обнаружено, однако бланк с результатами был датирован "задним числом". В Евролабе это объяснили технической ошибкой.