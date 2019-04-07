Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть Сегодня, 21:47 73096 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Кадры видео Команда Зеленского via Facebook, Петр Порошенко via Twitter Точная дата дебатов еще не известна Кадры видео Команда Зеленского via Facebook, Петр Порошенко via Twitter

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко проведут дебаты перед вторым туром выборов. НВ рассказывает все, что об этом известно.



Где и когда смотреть

Точная дата проведения дебатов неизвестна, ведь в Центризбиркоме не уверены: это дебаты или все же агитация. Дело в том, что Зеленский и Порошенко встретятся на НСК Олимпийский в Киеве, а по закону дебаты должны проходить на общественном телеканале.

По закону дебаты должны состояться 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем повторного голосования. Если же эта встреча будет считаться агитацией, то она может пройти и в другой день (но не в день тишины и не в день выборов).

Советник президента Ростислав Павленко высказался за проведение дебатов в несколько раундов: на НСК Олимпийский (не указав дату) и 19 апреля на базе Национальной общественной телерадиокомпании.

Советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что рассчитывает на проведение дебатов 19 апреля.

Вечером 7 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский. "14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (ныне НСК Олимпийский), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", сказал Порошенко.

"Думаю, 19 или 20:00 - будет оптимальным временем. Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям", - добавил он.



Сейчас точное время проведения дебатов еще неизвестно. Национальная общественная телерадиокомпания 4 апреля только начала переговоры со всеми сторонами. Если встречу определят именно как дебаты, а не как агитацию, то по закону онлайн-трансляция будет между 19 и 22 часами в прямом эфире и продлится не менее 60 минут.

В то же время глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты должны пройти 19 числа между 20 и 21 часом "в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты".

Дебаты Зеленского и Порошенко можно будет посмотреть на телеканале UA: Суспільне и послушать на UA: Українське радіо. Возможно, и на других телеканалах и радиостанциях. Последние сообщат об этом в своих анонсах.

Если кто-то из кандидатов откажется

Если один из кандидатов на пост президента откажется принять участие в теледебатах или у него не будет такой возможности, все время эфира предоставят другому кандидату для проведения предвыборной агитации.

Будет ли оплачиваться проведение дебатов из бюджета

Заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко отметил, что дебаты между кандидатами, определенные законом, должны состояться на Суспільному и такие дебаты оплачиваются из государственного бюджета.

Однако, по его словам, если кандидаты в президенты говорят о дебатах на стадионе, имея в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций", то оплатить их они должны сами из своих предвыборных фондов.

Как Порошенко и Зеленский договаривались о дебатах

Обсуждение дебатов между Порошенко и Зеленским началось еще в день выборов.

Один из руководителей штаба Порошенко Сергей Березенко отметил, что Зеленский участвует только в комфортных эфирах, тогда как "честная стратегия - это обязательно дебаты".

Сам Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистки НВ Кристины Бердинских, что он "готов" к дебатам с действующим президентом.

Однако уже 1 апреля, политолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумену может не позволить появиться на дебатах концертный график. В то же время, как отмечали СМИ, на тот момент в афише на официальном сайте студии Квартал 95 не было анонсированных гастролей и концертов с участием Владимира Зеленского. На следующий день, 2 апреля, Разумков заявил, что Зеленский готов к дебатам, но нужно дождаться официального объявления второго тура выборов. Он также отметил, что оппонентам сначала следовало бы извиниться перед избирателями Зеленского, которых, по его мнению, оскорбил действующий президент Петр Порошенко, "обозвав марионетками Коломойского".

3 апреля Зеленский опубликовал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором поставил условие, чтобы дебаты между ним и президентом состоялись именно там. Он также потребовал, чтобы Порошенко публично заявил, что "дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником или клоуном, не с быдлом, а с кандидатом в президенты" и чтобы участники дебатов сдали анализы на содержание в крови алкоголя и наркотиков. Зеленский добавил, что дает Порошенко 24 часа на принятие решения.

Руководство стадиона Олимпийский заявило, что Зеленский не обсуждал с ними инициативу провести дебаты на стадионе. Суспільне же отметило, что мероприятие на стадионе нельзя считать дебатами, поскольку в соответствующем положении ЦИК определено, что дебаты должны проходить в студии.

В Блоке Петра Порошенко заявили, что проведение дебатов на стадионе маловероятно. Однако в 3:39 сам президент Украины опубликовал видеообращение, в котором согласился на дебаты на стадионе.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Суспільного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил Порошенко.

После заявления Порошенко руководитель штаба Зеленского Иван Баканов заявил, что Порошенко не выполнил все условия.

"Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа по медицинской экспертизе", - сказал он. Баканов добавил, что Зеленский не случайно предложил провести дебаты именно на Олимпийском.

В ответ спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что президент будет ждать Владимира Зеленского в медицинской части НСК Олимпийский в 9 утра 5 апреля для сдачи анализов.

Как украинцы относятся к дебатам

73,5% украинцев считают, что кандидаты, которые войдут во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой: 44% - обязательно и еще 30% - желательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Лишь 18% считают, что такие дебаты не нужны.

В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся, 42% граждан будут смотреть их в любом случае и еще 31% - если эти дебаты будут интересными и содержательными.

Наиболее важными пятью темами дебатов были признаны следующие:

- Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украине? (42%);

- Как преодолеть коррупцию в Украине? (40%);

- Как добиться роста экономики? (40%);

- Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу (39%);

- Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом? (31,5%).