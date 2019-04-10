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Порошенко сдал на Олимпийском анализы представителям VADA

Сегодня, 17:01
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Порошенко сдал на Олимпийском анализы представителям VADA - фото

Пресс-служба президента

Сдать анализы специалистам VADA предложил кандидатам в президенты Владимир Кличко

В среду, 10 апреля, президент Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский для сдачи анализов представителям VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).

В то же время кандидат в президенты Владимир Зеленский так и не явился.

"Как я понял, Владимир Зеленский не явился для сдачи анализов. Я не утверждаю, что господин Владимир Зеленский является наркоманом, но есть абсолютно прозрачные международные институты, которые могут показать, что кандидат на должность президента не имеет наркотической зависимости", - прокомментировал это Порошенко.

Ранее Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA, которые специально прибыли в Киев.

В Администрации президента заявили, что глава государства поддержал это предложение.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.

В свою очередь сам шоумен повторно сдавать анализы отказался.

Отметим, что 5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский, однако в штабах обоих кандидатов выразили сомнения в объективности результатов экспертизы.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Экспертиза НСК Олимпийский Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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