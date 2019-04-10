Порошенко сдал на Олимпийском анализы представителям VADA
В среду, 10
апреля, президент Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский для сдачи анализов
представителям VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).
В то же время кандидат
в президенты Владимир Зеленский так и не явился.
"Как я
понял, Владимир Зеленский не явился для сдачи анализов. Я не утверждаю, что
господин Владимир Зеленский является наркоманом, но есть абсолютно прозрачные
международные институты, которые могут показать, что кандидат на должность президента
не имеет наркотической зависимости", - прокомментировал это Порошенко.
Ранее Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA, которые специально прибыли в Киев.
В Администрации президента заявили, что глава государства поддержал это предложение.
Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.
В свою очередь сам шоумен повторно сдавать анализы отказался.
Отметим, что 5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский, однако в штабах обоих кандидатов выразили сомнения в объективности результатов экспертизы.
Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.Второй тур выборов состоится 21 апреля.