«Звезда» пропаганды РФ. Коллаборант, сбивавший герб Украины в Купянске, ликвидирован под Бахмутом

12 декабря, 14:18
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После освобождения Купянска предатель сбежал в Белгород, где и был мобилизован (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

После освобождения Купянска предатель сбежал в Белгород, где и был мобилизован (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Украинские военные ликвидировали 18-летнего коллаборанта Илью Гаманина, который сбивал герб Украины с одного из зданий в Купянске Харьковской области для сюжета российской пропаганды.

Об этом со ссылкой на прокремлевские паблики сообщили в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

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После освобождения Купянска пособник оккупантов сбежал в Белгород, где был мобилизован и отправлен под Бахмут Донецкой области.

Видео дня

По имеющимся данным, Гаманин умер в результате осколочного ранения в сердце.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Коллаборант Бахмут Купянск Война России против Украины

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