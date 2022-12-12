«Звезда» пропаганды РФ. Коллаборант, сбивавший герб Украины в Купянске, ликвидирован под Бахмутом 12 декабря, 14:18 После освобождения Купянска предатель сбежал в Белгород, где и был мобилизован (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Украинские военные ликвидировали 18-летнего коллаборанта Илью Гаманина, который сбивал герб Украины с одного из зданий в Купянске Харьковской области для сюжета российской пропаганды.

Об этом со ссылкой на прокремлевские паблики сообщили в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

После освобождения Купянска пособник оккупантов сбежал в Белгород, где был мобилизован и отправлен под Бахмут Донецкой области.

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По имеющимся данным, Гаманин умер в результате осколочного ранения в сердце.