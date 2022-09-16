ВСУ полностью освободили Купянск и продолжают контрнаступление на левом берегу реки Оскол 16 сентября, 18:15 Защитники Украины в Купянске, 10 сентября 2022 года (Фото:Telegram @kuptg/via REUTERS)

Один из командиров спецподразделения Кракен Сергей Величко (Чили) в пятницу, 16 сентября, сообщил, что защитники Украины форсировали реку Оскол и полностью освободили Купянск Харьковской области.

«В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города», — написал командир в Telegram-канале.

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В спецподразделении добавили, что украинские защитники успешно продолжают контрнаступление на левом берегу Оскола.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.



14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.



Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.



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