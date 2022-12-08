В Киеве задержали коллаборантку, которая после освобождения Купянска пыталась сбежать в ЕС 8 декабря, 10:03 Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали в Киеве коллаборантку, которая после освобождения Харьковской области от российских оккупантов пыталась сбежать в ЕС.

Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Ранее злоумышленница была главой Купянской районной госадминистрации, а после полномасштабного вторжения РФ сразу же добровольно присоединилась к захватчикам.

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«За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была „заместителем руководителя“ Куриловской громады», — рассказали в СБУ.

После деоккупации Харьковской области пособница кремлевского режима сбежала в Киев, где пыталась получить статус «вынужденной переселенки, планируя в дальнейшем перебраться в одну из стран Евросоюза.

согласно ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.