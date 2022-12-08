В Киеве задержали коллаборантку, которая после освобождения Купянска пыталась сбежать в ЕС
Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)
Правоохранители задержали в Киеве коллаборантку, которая после освобождения Харьковской области от российских оккупантов пыталась сбежать в ЕС.
Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.
Ранее злоумышленница была главой Купянской районной госадминистрации, а после полномасштабного вторжения РФ сразу же добровольно присоединилась к захватчикам.
«За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была „заместителем руководителя“ Куриловской громады», — рассказали в СБУ.
Появилось видео ликвидации в Донецке коллаборантки Пироговой
После деоккупации Харьковской области пособница кремлевского режима сбежала в Киев, где пыталась получить статус «вынужденной переселенки, планируя в дальнейшем перебраться в одну из стран Евросоюза.
согласно ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.