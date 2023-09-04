«Украина однозначно победит» — пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8

4 сентября, 03:42
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Пилот Маским Кузьминов (Фото:Скриншот из видео ГУР)

Пилот Маским Кузьминов (Фото:Скриншот из видео ГУР)

Украина победит в войне с Россией, потому что украинский народ «очень сплотился», заявил в фильме Сбитые летчики россии Максим Кузьминов, российский пилот, который передал Украине вертолет Ми-8.

«То, что сейчас происходит — это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень… Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит — это лишь вопрос времени», — сказал Кузьминов.

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Он также убеждает других российских военных переходить на сторону Украины.

«Если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете. Вы будете обеспечены до конца своей жизни абсолютно всем. Вам будут предлагать работу везде, чем бы вы ни захотели заниматься. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, многого не видели, как живут другие люди. Когда вам все это откроется, вы свое мнение в корне измените», — уверен Кузьминов.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

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Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

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Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации два члена экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.

Теги:   Ми-8 ГУР Война России против Украины

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