ГУР показало лицо российского пилота, который пригнал и передал Украине вертолет Ми-8 3 сентября, 15:05 ГУР впервые показало российского пилота, который передал вертолет Ми-8 Украине (Фото:Скриншот из видео ГУР)

Главное управление разведки впервые показало российского пилота, который доставил и передал Украине вертолет Ми-8 вооруженных сил РФ в ходе спецоперации Синица.

Пилот с открытым лицом появился в видеоанонсе документального фильма Сбитые летчики России, опубликованном на YouTube-канале ГУР 3 сентября.

В ГУР подтвердили Украинской правде, что пилот на видео — именно тот, которого выманили во время спецоперации.

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В видеоанонсе он говорит, что победа Украины в войне — это лишь вопрос времени.



«Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит — это лишь вопрос времени», — сказал он.

Сам фильм выйдет сегодня в 22:15 в эфире телемарафона. В нем расскажут о деталях проведенной спецоперации.



23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.