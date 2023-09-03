«Сбитые летчики россии». ГУР впервые покажет фильм о сопротивлении оккупантам в небе и самую успешную операцию Синица — где и когда смотреть 3 сентября, 13:35 На телемарафоне состоится премьера документального фильма Сбитые летчики россии (Фото:t.me/DIUkraine)

Сегодня, 3 сентября 2023 года, в 22:15 в эфире национального телемарафона выйдет документальный фильм Сбитые летчики россии, который входит в цикл Военная разведка Украины.

Фильм, как анонсируют в ГУР, описывает выдающиеся эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения.

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В фильме обещают продемонстрировать:

— потрясающие кадры уничтожения самолетов, вертолетов, ракет и дронов России;

— уникальные свидетельства украинских разведчиков, пилотов и зенитчиков;

— показательные истории пленных российских летчиков.

Также впервые раскроют детали едва ли не самой успешной за всю историю нашего государства спецоперации ГУР МО Украины под кодовым названием Синица. Речь идет о «тщательно спланированной и четкой работе наших военных разведчиков», в результате которой российский пилот перегнал на украинскую территорию вертолет Ми-8АМТШ ВКС РФ, загруженный компонентами к боевым самолетам.

«Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю [его] семью, и, наконец, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы [взять] живыми, но имеем что имеем», — сказал о спецоперации начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Рассказ уникальной истории «правильного» российского летчика анонсировал автор цикла Военная разведка Украины Артем Шевченко:

«Операция ГУР МО Украины Синица была очень похожа на операцию Бриллиант, которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на то время самый современный советский МиГ-21».

В разведке добавили, что в День военной разведки, 7 сентября, документальный фильм Сбитые летчики россии также будет опубликован на YouTube-канале ГУР МО Украины.