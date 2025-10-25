Завтра потребление электроэнергии ограничат в отдельных регионах

Люди в пункте несокрушимости в Чернигове, 21 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Максим Кишка)

26 октября в отдельных регионах Украины будут применять меры ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает Укрэнерго.

С 9:00 до 22:00 будут применять графики почасовых отключений объемом от 0,5 до одной очереди.

Также с 09:00 до 22:00 будут применять ограничения мощности для промышленных потребителей.

24 октября в Укрэнерго заявили, что в субботу, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00 и объемом от одной до двух очередей. Кроме того, графики ограничения мощности вводятся для промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.

24 октября графики почасовых отключений действовали с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очереди.