В субботу в отдельных регионах будут действовать графики почасовых отключений — Укрэнерго

24 октября, 18:41
Поделиться:
Отключение света в Киеве после одной из российских атак (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Отключение света в Киеве после одной из российских атак (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В субботу, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00 и объемом от одной до двух очередей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В ведомстве уточнили, что причина введения ограничений — это последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики ограничения мощности вводятся для промышленных потребителей с 08:00 до 23:00. Также в Укрэнерго напомнили, что объем применения ограничений может измениться. Подробная информация будет опубликована на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

Реклама

24 октября графики почасовых отключений действуют с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

Инфографика: NV
Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Российская агрессия ДТЭК Отключения света Укрэнерго Блэкаут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies