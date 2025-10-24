Отключение света в Киеве после одной из российских атак (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В субботу, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00 и объемом от одной до двух очередей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В ведомстве уточнили, что причина введения ограничений — это последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики ограничения мощности вводятся для промышленных потребителей с 08:00 до 23:00. Также в Укрэнерго напомнили, что объем применения ограничений может измениться. Подробная информация будет опубликована на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

24 октября графики почасовых отключений действуют с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей.