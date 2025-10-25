Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия атакует энергетическую инфраструктуру в Украине, пытаясь вызвать полное отключение электроэнергии и спровоцировать социальное недовольство.

Об этом Буданов заявил в интервью Il Foglio.

«Не секрет, что россияне хотят вызвать полное отключение электроэнергии в Украине. По такой причине: по их мнению, эти нападения влияют на социально незащищенные слои населения Украины», — заявил глава ГУР.

Он отметил, что люди со средним и высоким уровнями доходов в Украине имеют аккумуляторы с инверторами, а некоторые даже частные генераторы для отопления и освещения своих домов.

Военные и правительственные объекты тоже давно оснащены генераторами, добавил Буданов.

«Но те, кто пострадал от российских атак, относятся к социально незащищенным слоям населения с низким уровнем дохода. Российское руководство хочет полного отключения электроэнергии, потому что считает, что это создаст социальное недовольство в стране», — подчеркнул руководитель ГУР.

25 октября глава Минэнергетики Светлана Гринчук во время пресс-конференции с немецкой министеркой энергетики Катериной Райхе заявила, что Украина имела «позитивные ожидания» от зимы, поскольку была восстановлена генерация и отремонтированы системы передачи и распределения электроэнергии, но ситуация осложнилась из-за ударов, которые Россия наносила в последние два месяца.

«Если бы не физическая защита, которая была возведена на энергообъектах, те удары, которые мы сейчас имеем, могли бы нанести гораздо больше потерь, и мы бы имели гораздо больше отключений», — отметила министерка.

Утром 25 октября Россия нанесла удар по Лозовой на Харьковщине, в результате чего без света осталось 25 тысяч абонентов.

Инфографика: NV

24 октября в Укрэнерго заявили, что в субботу, 25 октября в отдельных регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений с 07:00 до 23:00 и объемом от одной до двух очередей. Кроме того, графики ограничения мощности вводятся для промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.

24 октября графики почасовых отключений действовали с 07:00 до 23:00 объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

