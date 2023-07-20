«Неограниченная морская война». До каких портов РФ можно достать дронами и как российские генералы доложили Путину о решимости Минобороны Украины 20 июля, 22:27 NV Премиум Лодки плывут в Черном море, 2021 год (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Минобороны Украины предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

«Судьба крейсера Москва доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отражения российской агрессии на море», — решительно намекают в сообщении.

Видео дня

Таким образом украинское министерство ответило на угрозы России в адрес гражданских судов, которые будут направляться в украинские порты. Ранее Россия заявила, что будет считать их «военными целями».

Действительно ли на наших глазах разворачивается неограниченная морская война, как полагают в издании Defense Express, в интервью Radio NV рассказал главный редактор другого издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

— Означает ли это, что любые российские корабли в Черном море могут быть нами атакованы?

— Я бы так остро пока не ставил вопрос.

Что касается заявления российского министерства обороны. Здесь все понятно. Они сделали заявление, что они все наши суда считают такими, которые перевозят [военные грузы]. То, что наше Министерство обороны зеркально ответило, это абсолютно нормальный пока что дипломатический ход.

Говорят, мы их не боимся. Это моя трактовка. Мы знаем, что Россия имеет огромный морской трафик в Черном море. И если Россия таким образом ставит вопрос, мы можем абсолютно зеркально реагировать. На самом деле у нас действительно есть военные инструменты для такой реакции.

И факты есть. Уже не впервые и журналисты-расследователи, и наша разведка говорят, что есть целая флотилия морских судов, которые перевозят военную технику и военных из Сирии в Черное море через пролив Босфор с нарушением запретов Турции. Они их скрывают в трюмах, подделывают документы и так далее. И это факты доказанные.