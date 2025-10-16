О наличии у Украины новых систем ПВО Patriot станет известно постфактум, когда о передаче заявят партнеры, сообщил в четверг, 16 октября, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, сроки передачи дополнительных ЗРК Patriot сейчас известны ограниченному кругу людей.

Игнат пояснил, что решение об усилении обороны на том или ином направлении принимает высшее военное руководство, в зависимости от уровня угрозы. По его словам, системы Patriot уже размещены в разных регионах Украины.

«Это не просто пусковая установка, которая может работать, скажем, как Бук автономно. Система Patriot — это должно быть минимальное количество, до пяти автомобилей. Это две пусковые, радар, командный пункт, какая-то машина обеспечения», — отметил Игнат.

17 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

Инфографика: NV

Агентство Reuters писало, что европейская компания MBDA планирует расширить производство ракет системы ПВО Patriot на новом заводе в Германии, при условии, что объемы заказов превысят определенный порог.

27 сентября Зеленский сообщил, что Киев получил систему ПВО Patriot от Израиля и она работает в Украине уже месяц.