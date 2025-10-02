Системы Patriot становятся все менее эффективными в борьбе с российскими ракетами (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Месяцы разрушительных российских атак свидетельствуют о том, что Россия смогла модифицировать свои баллистические ракеты , чтобы обходить украинскую ПВО, сообщает Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.

По словам источников издания, последние атаки стали примером того, как РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.

Чиновники добавили, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему Искандер-М, которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты Кинжал, которые запускаются с воздуха, они могут пролетать до 480 км.

«Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые „запутывают и обходят“ перехватчики Patriot», — отмечают в FT.

Как подчеркнул бывший украинский чиновник, это «меняет правила игры для России». Также Киев сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США.

По данным украинских Воздушных сил, уровень перехвата баллистических ракет Украиной улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, однако упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков.

В издании напомнили, что системы Patriot являются единственными в арсенале Украины, которые могут сбивать российские баллистические ракеты. Западный чиновник отметил, что первым признаком модернизации вражеских ракет стало заметное снижение эффективности перехвата.

Инфографика: NV

В то же время в отчете, составленном специальным генеральным инспектором Агентства оборонной разведки США, говорится о том, что у ВСУ были «трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot».

«Вооруженные силы Украины испытывали трудности с последовательным использованием систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от баллистических ракет Москвы из-за недавних тактических усовершенствований России, в частности усовершенствований, которые позволяют ее ракетам менять траекторию и выполнять маневры, а не лететь по традиционной баллистической траектории».

В этом отчете упомянули и о российской атаке 28 июня, когда РФ запустила семь баллистических ракет, из которых Украина сбила только одну, а также обстрел 9 июля, который включал 13 ракет, из которых Воздушные силы уничтожили семь.

Западные и украинские чиновники заявили, что Украина делится информацией о применении системы Patriot с Пентагоном и американскими производителями систем противовоздушной обороны.

По мнению аналитиков, причиной повышения ракет РФ, вероятно, является корректировка программного обеспечения. В частности исследователь ракет в Университете Осло Фабиан Гофман отметил, что производители регулярно анализируют данные о перехвате для улучшения характеристик. Он считает, что Россия, скорее всего, делает то же самое.

По его словам, Искандер-М «может довольно агрессивно маневрировать на конечной стадии». Вместо дорогостоящих изменений аппаратного обеспечения, корректировки систем наведения могут заставить ракету выполнить быстрый маневр перед попаданием в цель, а затем резко нырнуть, затрудняя отслеживание и поражение ракетой Patriot.

17 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

Агентство Reuters писало, что европейская компания MBDA планирует расширить производство ракет системы ПВО Patriot на новом заводе в Германии, при условии, что объемы заказов превысят определенный порог.

27 сентября Зеленский сообщил, что Киев получил систему ПВО Patriot от Израиля и она работает в Украине уже месяц.